Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in bir de annesine bakın! Güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarır FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal'de Deva karakterini canlandıran Melis Sezen, annesiyle gündeme geldi. Güzelliğini annesinden alan ünlü oyuncunun annesini gören hayran kalıyor. Adeta genç kızlara taş çıkarıyor. İşte MElis Sezen'in annesi...

Bir döneme damga vuran Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen şimdilerde yeni bir diziyle ekranlara çıkıyor.

Başrolünü Murat Ünalmış ile paylaştığı FOX TV’nin yeni dizisi olan Gülcemal’de Deva karakterine hayat veriyor.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Melis Sezen, 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk olarak 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide oynayan Melis Sezen, Sevgili Geçmiş, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Sadakatsiz gibi dizilerde başrol olarak rol aldı.

Birçok film ve dizide izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.

1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen, verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Yunanistan göçmeni olan annesi görenleri kendine hayran bıraktı. İşte Melis Sezen'in annesi...

Güzelliğini annesinden almış!

Gülcemal dizisinin yıldızı Melis Sezen'in annesini gören gözlerine inanamıyor. Ünlü oyuncu annesiyle olan benzerliğiyle gündeme geldi.

Yunanistan Selanik göçmeni olan Nursel Sezen, güzelliğiyle büyük beğeni topladı.