Gülcemal'in İpek'i Meltem Akçöl çimenlere serildi, beğeni butonu çöktü! "Yeşilliği kıskandık" Genç ve güzel oyuncu Meltem Akçöl'ün çimenler üzerinde verdiği pozlar, takipçilerinden tam not aldı.

Kırık Hayatlar dizisindeli Deniz Yılmaz karakterine adım adan Meltem Akçöl, hızlı bir yükseliş gösterdi.

Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir şöhrete ulaşan Akçöl, beğeni toplamaya devam ediyor.

Şimdilerde Gülcemal dizisiyle adından söz ettiren Meltem Akçöl, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya kurdu olan Meltem Akçöl'ün Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi var.

Hayatına dair sıkça paylaşım yapan güzel oyuncu, beğeni topluyor.

Meltem Akçöl'ün güzelliği

22 yaşındaki Meltem Akçöl, çimenlere uzandı, poz verdi.

Objektif karşısında iyice güzelleşen Akçöl, dekolteli kareleriyle ilgi odağı oldu.

Akçöl'ün pozlarına binlerce beğeni geldi.