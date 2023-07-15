Gülcemal'in İpek'i Meltem Akçöl dekolteli pozlarıyla instagramı salladı! 'Bu güzellik şaka mı?' Oyuncu Meltem Akçöl'ün Instagram pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı. İşte o kareler...

Oyuncu Meltem Akçöl güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Akçöl şimdiye çeşitli dizilerde rol alarak ekran karşısına çıktı.

İlk olarak 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli dizide Deniz Yılmaz karakterine hayat veren Akçöl daha sonra Star TV'de yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Şimdilerde Gülcemal isimli dizide İpek karakterine hayat veren Meltem Akçöl geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile diziye veda edeceğin açıkladı.

Oyunculuk dışında sosyal medya ile de ilgilenen Meltem Akçöl'ün Instagram'da 1.7 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meltem Akçöl'ün her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Son olarak tatil paylaşımı ile dikkat çeken Meltem Akçöl paylaşımına "Dünyanın en hızlı karar verilip paylaşılan fotoğrafları" notunu ekledi.

İşte genç oyuncunun beğeni toplayan son Instagram paylaşımı..