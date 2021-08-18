Güldür Güldür Show'a bomba transfer! O isim gülmekten kırıp geçirecek

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu'nun veda ettiği Güldür Güldür Show'a, sürpriz bir isim dahil oldu.

8 sezondur Show TV ekranlarında izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı.

9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip, sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

TOYGAN AYVANOĞLU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA

Son olarak başrollerini İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in paylaştığı 'Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan Toygan Avanoğlu, dokuzuncu sezonda 'Güldür Güldür' kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu.

Geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplayan sevilen oyuncu Avanoğlu, yeni sezonun oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Güldür Güldür Show ekibi, çok yakında çekimlere başlayacak.

İKİ OYUNCU AYRILMIŞTI

Öte yandan kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı 'Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu veda etmişti.

TOYGAN AYVANOĞLU KİMDİR?

19 Ocak 1979 tarihinde dünyaya gelen Toygan Avanoğlu, oyunculuk kariyerine ilk adımını 'Kanal-İ-Zasyon'' filmi ile atmıştır. İlk televizyon deneyimini ise "Düşman Kardeşler" isimli diziyle yaşamıştır.

Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giyen Avanoğlu, çocukluğunda bir yıl Müjdat Gezen Sanat Merkez'inde şan dersi almıştır.