Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlısıyla poz verdi! O poza beğeni ve yorum yağdı.. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından olan Uğur Bilgin geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Uğur Bilgin'in nişan kareleri büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncunun nişan kareleri sosyal medyada gündeme oturdu. 24 Temmuz 1980 yılında dünyaya gelen 42 yaşındaki oyuncu Sapanca’da aile arasında yapılan bir nişan töreni ile evliliğe ilk adımı attı. Uğur Bilgin'in doğallığı ve güzelliğiyle dikkat çeken nişanlısı, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile beğeni topladı. Nişanlısı ile bir karesini paylaşan Uğur Bilgin takipçilerinden tam not aldı. Uğur Bilgin paylaşımına 'Nişanlikos' notunu ekledi. İşte o kare..