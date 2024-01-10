Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali'ye gitti! Tatil pozları beğeni topladı

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Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un başarılı isimlerinden oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz Ağustos ayında İrem Uslu ile dünyaevine girmişti.
Uğur Bilgin'in eşi İrem Uslu doğallığı ve güzelliğiyle sosyal medyada uzun süre gündem oldu.
Taze evli çift şimdilerde Bali'de tatil yapıyorlar. Uğur Bilgin ve eşinin Bali pozları takipçilerinden tam not aldı.
Uğur Bilgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medyada dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Uğur Bilgin'in eşiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi çekiyor.
İşte Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu'nun Bali pozları...