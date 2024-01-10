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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali'ye gitti! Tatil pozları beğeni topladı

Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali'ye gitti! Tatil pozları beğeni topladı Oyuncu Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu tatil için Bali'ye gitti. Uğur Bilgin sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile gündeme geldi. İşte taze evli çiftin Bali paylaşımları...