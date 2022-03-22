Gullüm Show'un Azize'si Fehmi Dalsaldı AIDS mi oldu? Bakın nasıl cevap verdi...

Gullüm Show'un Azize'si Fehmi Dalsaldı AIDS mi oldu? Bakın nasıl cevap verdi...

Gullüm Show ile adını geniş kitlelere duyuran Fehmi Dalsaldı, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Hasta olduğu söylenen Dalsaldı, iddalara esprili bir yanıt verdi.

Ünlü isimlerin seslerini taklit etmesiyle tanınan ve bir dönem Saba Tümer'in programında sokak röportajları yapan Deniz Fehmi Dalsaldı, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Bülent Ersoy'un sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, Şahika Koçarslanlı, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Huysuz Virjin, Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Nur Yerlitaş, Zerrin Özer, Oya Aydoğan, Banu Alkan, Nazlı Ilıcak, Saba Tümer, Melek Baykal, Zeki Müren gibi pek çok ünlü ismin sesini de taklit ederek kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Saba Tümer'le Bugün adlı programda yayınlanan Gullüm Show ile adını geniş kitlelere duyuran Fehmi Dalsaldı, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı 'Şarkılar Seni Söyler' ile 'Pera Müzikali'ni de hayata geçirdi.

Komedyenin sevenleri ise Fehmi Dalsaldı'nın neden şovlarına devam etmediğini merak ederken, hakkında çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

AIDS OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gullüm Show'un Azize'si olarak bilinen Fehmi Dalsaldı'nın herkesten sakladığı bir hastalığı olduğu öne sürüldü.

44 yaşındaki Fehmi Dalsaldı'nın AIDS ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu ortaya atıldı.

İNCİR REÇELLİ YANIT GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan televizyon ve radyo programcısı, komedyen Fehmi Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Dalsaldı İncir Reçeli filmine atıf yaparak, "Yoğun bakımda ölüm döşeğinde olduğum için incir reçeli çekti canım. Bulamamışlar vişne reçeli getirmişler, ben de aldım yiyorum." ifadelerini kullandı.