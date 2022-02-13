Gülse Birsel'in 23 yıllık eşini duyan şaşıp kalıyor! Hem de meslektaşı...

Gülse Birsel'in 23 yıllık eşini duyan şaşıp kalıyor! Hem de meslektaşı...

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in, kendisinden 11 yaş büyük Murat Birsel ile 23 yıldır evli olduğunu biliyor muydunuz...

vrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, mesleğinin aksine özel hayatını ekran dışında yaşamayı tercih edenlerden.

Öyle ki, Birsel'in yirmi üç yıldır evli olduğunu duyanlar neredeyse inanmıyor...

50 yaşındaki Gülse Birsel, meslektaşı bir isimle 1999 yılında hayatını birleştirdi.

Peki Gülse Birsel kiminle evli, çocuğu var mı? İşte merak edilenler...

GÜLSE BİRSEL'İN 23 YILLIK KOCASI

Kızlık soyadı Şener olan Gülse Birsel, Fransa'nın Cannes şehrinde Ayşe Arman aracılığıyla tanıştığı Salah Birsel'in akrabası olan gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile bir yıl sonra Ağustos 1999'da evlendi.

Birsel'in babası Gültekin Şener avukat, annesi Semiha Şener ise ev hanımıdır. Gülse Birsel ailesinin üçüncü çocuğudur.

Adını annesinin ve babasının adlarının ilk hecelerinden alan Birsel, kendinden 11 yaş büyük Murat Birsel ile hayatını paylaşıyor.

MURAT BİRSEL KİMDİR

Murat Birsel de, 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1980'de gazeteciliğe başladı.

1984-87 arasında University of North Texas'da Siyasal Bilimler Uluslararası İlişkiler dalında master yaptı.

1988-91 yılları arasında Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yapan Birsel aynı zamanda TRT Genel Müdür Müşavirliği görevinde bulundu.

1990'ın ortalarına doğru Atv haber servisinin kurucu ekibinde yer aldı.

NTV'de yayın hayatına soktuğu kendi adına patentli “Gündemdekiler” programıyla tanındı. NTV'de "Murat Birsel'le 5 Çayı" adlı program yaptı.

Babası hukuk profesörü, annesi mesleğini yapmasa da bir arkeologtur. Yazar ve şair Salah Birsel büyükbabasıyla kardeştir.