Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep bakın kiminle evliymiş! O isim ünlü bir gazeteci...

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep bakın kiminle evliymiş! O isim ünlü bir gazeteci...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep, eşiyle gündem oldu. Bir oğlu olan Zeynep İnanoğlu'nun ünlü bir gazeteci ile evli olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın en önemli ve en güzel isimlerinden birisi olan Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile evlendi.

1974 yılında evlenen ikilinin evliliğinden Zeynep İnanoğlu adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Tarık Akan ile birlikte yer aldığı dizilerle adında söz ettiren Bubikoğlu'nun kızı Zeynep, ekranlardan uzak durdu.

Annesi gibi oyunculuğu tercih etmeyen ve herhangi bir projede yer almayan Zeynep İnanoğlu, özel hayatıyla gündeme getirildi.

Evli olan ve Ali Mavi isminde bir erkek çocuk dünyaya getiren İnanoğlu, eşiyle herkesi şaşırttı.

Eşinin ünlü bir gazeteci olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, aile fotoğraflarına ise beğeni yağdırdı.

ZEYNEP İNANOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızları Zeynep İnanoğlu, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

3 Şubat 2011 tarihinde evlenen çiftin Ali Mavi isminde oğulları var. Uzun süre haber spikerliği yapan Özdemir, şimdilerde Youtube kanalıyla adından söz ettiriyor.

ZEYNEP İNANOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitiren Zeynep İnanoğlu, ABD'de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun olan İnanoğlu, MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.

İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı. Ardından İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı.

2003 – 2004 yıllarında ise konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak, başarıyla mezun oldu.

Doktorasını yapay zeka kapsamına giren ses sentezleme ve makine öğrenimi üzerine yaptı. Doktorasını "Seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde 2010 yılında yayımladı.

İnanoğlu, 2007 yılında İngiltere'deki kuruluş halindeki Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başladı. İnanoğlu'nun ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patenti vardır.