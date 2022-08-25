Gülşen'in eski aşkı ünlü türkcü çıktı! 1,5 ay süren gizli aşka bakın... 'Daha neler ya'

Gülşen'in eski aşkı ünlü türkcü çıktı! 1,5 ay süren gizli aşka bakın... 'Daha neler ya'

İmam Hatip öğrencilerine yönelik söylediği sözler nedneiyle gözaltına alınan Gülşen, hakkındaki birçok detayla gündeme taşındı. Gülşen'in eski aşkı ise ünlü bir türkücü çıktı.

29 Mayıs 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gülşen, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi ancak eğitimini yarım bıraktı.

1995 yılında keşfedilen ve birden fazla şarkıya imza atan Gülşen, son zamanlarda sahne tarzı ile gündem oluyor.

Eskiye oranla tarzınıo değiştiren ve dekoltesi fazla kıyafetleriyle eleştiri alan Gülşen, İmam Hatip öğrencileri hakkında söyledikleriyle olay oldu.

Bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan şarkıcıya, tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden tepki gören ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Gülşen, gözaltına alındı.

Gelişmeleri takip eden vatandaşlar, bir yandan ise Gülşen'in hayatına dair araştırmalar yapmaya başladı.

Gülşen hakkında arama motorlarına çeşitli sorular yazan vatandaşlar, eski aşkını öğrenince şoke oldu.

Bakın kiminle sevgili olmuş...

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ve söylemleri ile olay olan Gülşen'in eski sevgilisini kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Gülşen iddialara göre; bir dönem türkücü Alişan ile aşk yaşamış.. Gülşen'in ünlü türkücü ile 8 yıl önce 1.5 ay süren bir ilişkileri olduğu ise gelen bilgiler arasında.

Alişan ve Gülşen arasındaki bu iddia ise 2011 yılında ortaya atıldı. Hatta yine söylenenlere göre konu hakkında konuşan Alişan şu ifadeleri kullandı;

"Çok eski bir olay, zaten 1,5 ay sürdü."

Alişan şimdilerde Buse Varol ile evli ve Eliz ile Burak adında iki çocuğu var. Gülşen ise Ozan Çolakoğlu ile evlendi. İkilinin Azur Benan adında bir oğulları var.