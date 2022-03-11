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- Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' geldi! İşte şarkı sözleri
Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' geldi! İşte şarkı sözleri
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 09:45
Günler öncesinden albüm kapağıyla gündem olan Gülşen'in yeni şarkıcı "Lolipop", görücüye çıktı.
Sahne performansı ve kıyafet seçimleriyle adı gündemden düşmeyen Gülşen, yeni şarkısını 11 Mart'ta hayranlarıyla buluşturdu.
Herkesin dört gözle beklediği "Lolipop" adlı şarkı, sözleriyle de dikkat çekiyor.
Doğan Müzik Yapım imzalı şarkıda yine Ozan Çolakoğlu dokunuşu var.
İşte Lolipop şarkısının sözleri...
GÜLŞEN "LOLİPOP" ŞARKI SÖZLERİ
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri