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    Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' geldi! İşte şarkı sözleri

    Gülşen'in merakla beklenen "Lolipop" adlı yeni şarkısı, müzik severlerin beğenisine sunuldu. Oldukça iddialı bir parça olan Lolipop şarkı sözleri haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:45
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    Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' geldi! İşte şarkı sözleri

    Günler öncesinden albüm kapağıyla gündem olan Gülşen'in yeni şarkıcı "Lolipop", görücüye çıktı.

    Sahne performansı ve kıyafet seçimleriyle adı gündemden düşmeyen Gülşen, yeni şarkısını 11 Mart'ta hayranlarıyla buluşturdu.

    Herkesin dört gözle beklediği "Lolipop" adlı şarkı, sözleriyle de dikkat çekiyor.

    Doğan Müzik Yapım imzalı şarkıda yine Ozan Çolakoğlu dokunuşu var.

    İşte Lolipop şarkısının sözleri...

    GÜLŞEN "LOLİPOP" ŞARKI SÖZLERİ

    Kaçtıkça giriyorum çekimine
    Sanki giymişim ateşten elbise
    Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
    Korkulu rüyalarımın sahibi
    Oyna duygularımın ol katili
    Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha ileri
    Daha ileri az daha ileri
    Oooo

    My love
    İçim dışım lav
    Ay lav ay lav
    İşim gücüm yok başkalarıyla
    Yo
    Söndürülmez bu ateş sularla
    Oooo

    My love
    Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
    Bildiklerini unut sırayla
    Çarpışmalarımız itinayla
    Oooo

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha ileri
    Daha ileri az daha ileri
    Oooo

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha ileri
    Daha ileri az daha ileri

    Gülşen in yeni şarkısı Lolipop geldi! İşte şarkı sözleri #1
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