Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' geldi! İşte şarkı sözleri

Gülşen'in merakla beklenen "Lolipop" adlı yeni şarkısı, müzik severlerin beğenisine sunuldu. Oldukça iddialı bir parça olan Lolipop şarkı sözleri haberimizde...

Günler öncesinden albüm kapağıyla gündem olan Gülşen'in yeni şarkıcı "Lolipop", görücüye çıktı.

Sahne performansı ve kıyafet seçimleriyle adı gündemden düşmeyen Gülşen, yeni şarkısını 11 Mart'ta hayranlarıyla buluşturdu.

Herkesin dört gözle beklediği "Lolipop" adlı şarkı, sözleriyle de dikkat çekiyor.

Doğan Müzik Yapım imzalı şarkıda yine Ozan Çolakoğlu dokunuşu var.

İşte Lolipop şarkısının sözleri...

GÜLŞEN "LOLİPOP" ŞARKI SÖZLERİ

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım



Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo



Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo



My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo



My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo



Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo



Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo



Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo



Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri