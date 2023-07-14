Gülsim Ali annesiyle poz verdi sosyal medya sallandı! 'Güzelliğin kaynağı belli oldu' Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çekti. İşte Gülsim Ali'nin beğeni toplayan son Instagram fotoğrafları..

TRT 1'in sevilen dizisi Al Sancak'ta Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu.

Annesiyle birlikte Kapadokya'da tatil yapan Gülsim Ali bol bol fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Gülsim Ali'nin Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı, Hanım Köylü, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi birçok dizide rol aldı.

Ünlü oyuncunun annesi ile gittiği Kapadokya tatilinden paylaştığı kareler sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Gülsim Ali'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraflar..