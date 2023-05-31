Gülsim Ali dekolteli pozlarıyla dikkat çekti! 'Bu güzellik gerçek mi' Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülsim Ali'nin beğeni toplayan son Instagram fotoğrafları..

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali instagramda paylaştığı cesur pozlar ile beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Gülsim Ali'nin Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı, Hanım Köylü, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi birçok dizide rol aldı.

İşte Gülsim Ali'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar..