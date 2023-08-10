Gülsim Ali güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Instagram pozlarına yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülsim Ali'nin beğeni toplayan son Instagram fotoğrafları..

Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken takipçileri övgü dolu yorumlar yaptı.

Gülsim Ali'nin Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Gülsim Ali geçtiiğimiz günlerde memleketine gitti.

Gülsim Ali'nin Rusçuk'tan paylaştığı kareler büyük ilgi gördü. İşte Gülsim Ali'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar..