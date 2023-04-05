Gülsim Ali'nin annesini gören şaşkınlığını gizleyemiyor! 'Güzelliğini kimden aldığı belli oldu' Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya hesabından annesi ile olan pozlarını paylaştı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan o paylaşımı..

Ünlü oyuncu Gülsüm Ali sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. 18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen 28 yaşındaki oyuncu oynadığı dizilerin yanı sıra özel hayatı ile de adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veriyor. Gülsim Ali iyi derecede Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan ve başrolünde Hazal Kaya’nın bulunduğu Son Yaz Balkanlar dizisinde rol alarak başlamıştır. Al Sancak dizisinden önce TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol alan Gülsim Ali büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram hesabından dün bir paylaşım yapan Gülsim Ali annesi ile fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gülsim Ali'nin bu pozlarına "İki güzellik yan yana", "Peki anne ve kızın birbirinden güzel olması" ve "Genlerin kimden alındığı belli" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı. Gülsim Ali bu pozlara "Kimseyi görmedim ben..Senden daha güzel…Kimseyi tanımadım ben…Senden daha özel" notunu ekledi. İşte Gülsim Ali ve annesi..