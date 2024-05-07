Gülsim Ali'nin iddialı pozları Instagram'ı salladı! İşte o kareler...

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Son olarak TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.
29 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamayı sürdürüyor.
Gülsim Ali'nin son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gülsim Ali'nin Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Son olarak Harper’s Bazaar için kamera karşısına geçen Gülsim Ali verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Güzel oyuncunun o pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Gülsim Ali'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar..