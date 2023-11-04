'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' demişti! Dilan Polat emniyette aylık kazancını açıkladı! Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında ifadeleri alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dilan Polat emniyetteki ifadesinde aylık gelirini açıkladı.

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Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat geçtiğimiz günlerde evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alınmıştı.

4 gündür gözaltında bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadeleri dün tamamlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında ifadeleri alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. 6 saat süren ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan Polat gözyaşlarını tutamadı.

Dilan Polat’ın sorgu esnasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi.

Aylık gelirini açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında 'Günde bazen 750 bin TL harcıyorum' sözleriyle uzun süre konuluşan Dilan Polat emniyetteki ifadesinde aylık gelirini açıkladı.

Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri ve Engin Polat’ın yöneltilen suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Dilan Polat'ın bu açıklaması sosyal medyanın gündemin oturdu. Konu hakkında binlerce paylaşım yapıldı..