Gündüz kuşağı rezaleti: Baba kızına küfredip canlı yayında dövdü

Yasaklanan evlilik programlarının yerini gündüz kuşağı programları aldı.
Burada af dilemek isteyenler başta olmak üzere türlü türlü olaylara tüm Türkiye şahit oldu.
Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi.
Kızına saldırdı
Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.
Baba deliye döndü
Adı birçok isimle anılan kızı ve onun kaçtığı yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü.
Canlı yayında tokat attı
Sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı.
Stüdyodan kovdu
Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı.
"Sizi yayınımda istemiyorum." diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.
Tepki geldi
Sansürsüz şekilde yayınlanan görüntülere sosyal medyada tepki geldi.
RTÜK harekete geçti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadai toplum yapısını zehirleyen gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok net mesajlar vermişti.
"Son raddedeyiz"
Gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olabileceğini aktaran Şahin, yapımcıların bir önlem almaması durumunda gerekenin RTÜK tarafından yapılacağını söyleyerek, "Son raddedeyiz." dedi.
"Gündüz kuşağı en fazla uğraştığımız alanlardan bir tanesi"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamalarında şunları söyledi:
Gündüz kuşağı ve diziler bizim en fazla uğraştığımız alanlardan bir tanesi. Gündüz kuşakları ciddi anlamda problemli bir alandır. Evlilik programlarını kaldırdık yerine farklı bir şey geldi. Türkiye'de en çok para kazandıran, eğlendiren ve reyting alan kadın programları yani gündüz kuşağı programlarıdır.
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