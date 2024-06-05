Gündüz kuşağı rezaleti: Baba kızına küfredip canlı yayında dövdü Zahide Yetiş'in programına çıkan baba, kendisinden yaşça büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü. Öfkeden deliye dönen Yetiş, "Sizi yayınımda istemiyorum" diyerek adamı stüdyodan kovdu.

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Yasaklanan evlilik programlarının yerini gündüz kuşağı programları aldı.

Burada af dilemek isteyenler başta olmak üzere türlü türlü olaylara tüm Türkiye şahit oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi.

Kızına saldırdı

Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

Baba deliye döndü

Adı birçok isimle anılan kızı ve onun kaçtığı yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü.

Canlı yayında tokat attı

Sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı.

Stüdyodan kovdu

Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı.

"Sizi yayınımda istemiyorum." diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.

Tepki geldi

Sansürsüz şekilde yayınlanan görüntülere sosyal medyada tepki geldi.

RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadai toplum yapısını zehirleyen gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok net mesajlar vermişti.

"Son raddedeyiz"

Gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olabileceğini aktaran Şahin, yapımcıların bir önlem almaması durumunda gerekenin RTÜK tarafından yapılacağını söyleyerek, "Son raddedeyiz." dedi.

"Gündüz kuşağı en fazla uğraştığımız alanlardan bir tanesi"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamalarında şunları söyledi: