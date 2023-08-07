"Güneş sergisi" Fenomen Sibil Çetinkaya bronz teniyle peş peşe paylaştı... Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bikinili paylaşımıyla fizik gösterisi yaptı.

Influencer ve fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram'da adından söz ettiriyor.

Lifestyle içerikleriyle binlerce takipçiye ulaşan Sibil Çetinkaya, hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

29 yaşındaki ünlü fenomen, gösterişli yaşantısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Güneş banyosunda

Bikinisi ile objektif karşısına geçen Sibil Çetinkaya, peş peşe poz verdi.

Bronz teniyle göz kamaştıran Çetinkaya, fit haliyle beğeni topladı.

Sibil Çetinkaya'nın güzelliğine beğeni ve yorum yağdı.