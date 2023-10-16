Günlerden pazartesi: Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2023 yayın akışı

16 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına tam gaz devam ediyor.
TV izleyicileri, bugün neler var neler yok göz atıyor.
Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi dizi ve filmler var?
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
06:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Sevginin Gücü
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım