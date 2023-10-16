Günlerden pazartesi: Bugün TV'de neler var? 16 Ekim 2023 yayın akışı Pazartesi günü televizyon ekranlarını dolduran yapımlar saat saat belli oldu. İşte 16 Ekim 2023 tv yayın akışları...

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16 Ekim Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına tam gaz devam ediyor.

TV izleyicileri, bugün neler var neler yok göz atıyor.

Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu. Peki, bugün hangi dizi ve filmler var?

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Sevginin Gücü

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım