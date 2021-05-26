Gunpowder Milkshake konusu ve oyuncuları | İlk fragman yayında..

Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett ve Michelle Yeoh gibi isimleri buluşturan aksiyon filmi Gunpowder Milkshake'in ilk fragmanı yayımlandı. İşte Gunpowder Milkshake filmi konusu ve oyuncuları..

Aksiyon türündeki Gundpowder Milkshake filmi, bu yıl izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

2013 yapımı Big Bad Wolves (Büyük Kötü Kurtlar) filmiyle adından söz ettiren İsrailli yönetmen Navot Papushado‘nun imzasını taşıyan filmin senaryosunu ise Navot Papushado ile Ehud Lavski kaleme aldı.

Karen Gillan’ın hayat verdiği Sam'in hayatına odaklanan Gundpowder Milkshake, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aksiyon film sevenlerin severek izleyeceği bir yapım olan Gundpowder Milkshake'in ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Aynı zamanda filmin konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki Gundpowder Milkshake ne zaman vizyona girecek? İşte Gundpowder Milkshake konusu ve oyunucu kadrosu...

Gunpowder Milkshake Fragman İZLE

GUNDPOWDER MİLKSHAKE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

ABD’de yayın haklarını Netflix’in satın aldığı Gunpowder Milkshake filmi, 14 Temmuz’da izleyici ile buluşacak.

ABD dışında sinemalarda izleyici ile buluşacak olan filmin Türkiye’de vizyona girip girmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

GUNPOWDER MILKSHAKE KONUSU

Yüksek düzey bir suikastçı olan annesi Scarlet, kızı Sam'i 12 yaşındayken geride bırakmak zorunda kalır. Bu nedenle Sam, The Firm olarak bilinen gizemli bir örgüt tarafından büyütülür.

15 yıl sonra annesi gibi seçkin bir suikastçıya dönüşen Sam, eşsiz yeteneklerini The Firm’e hizmet etmek için kullanır. Ancak yüksek riskli bir iş ters gidince Sam’in The Firm’e sadık kalmakla sekiz yaşında bir kızı korumak arasında seçim yapması gerekir.

Sam’in ufak kızı kurtarmak için tek bir seçeneği vardır: annesiyle yeniden bir araya gelmek ve onun da parçası olduğu The Librarians’tan (Bassett, Yeoh, Gugino) destek almak.

GUNPOWDER MILKSHAKE OYUNCULARI

Doctor Who dizisindeki performansıyla dünya çapında üne kavuşan Karen Gillan, Game Of Thrones’taki performansıyla hafızalara kazınan Lena Headey, deneyimli oyuncular Angela Bassett, Michelle Yeoh, Carla Gugino'nun başrollerini üstlendiği filmde; Paul Giamatti, Freya Allen, Ralph Ineson gibi isimler de rol alıyor.