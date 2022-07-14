Petrol
98.24
-1.34%
Euro
17.4851
-0.46%
Dolar
17.4851
0.35%
Altın
962.12
-0.93%
Borsa
2408
-0.01%
Bitcoin
347.927
2.24%
BTXN Coin
7.35
2.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı yıllara meydan okuyor! 'Hala taş gibi'

    Yeşilçam'ın sevilen filmi Gurbetçi Şaban'da "Bahar" karakterini canlandıran Müge Akyamaç'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı yıllara meydan okuyor! 'Hala taş gibi'

    Bir zamanlar Yeşilçam'a damga vuran yapımlardan Gurbetçi Şaban, sıklıkla televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

    Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban, konusu ve kadrosuyla beğeni topluyor.

    Almanya'ya iş için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alan filmde Türk sinemasının bilinen kişilerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

    Son hali merak edildi

    Filme Bahar karakteriyle damga vuran Müge Akyamaç, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkat çekti.

    Gurbetçi Şaban'ın yanı sıra Ayaşlı ve Kiracıları, Bizim Mahalle, Kurtlar Sofrası gibi diziler ile Çark, Milyarder, Doruk gibi yapımlarda da yer alan Akyamaç, şimdilerde 59 yaşında.

    Son olarak Poyraz Karayel'de yer alan oyuncu, şimdilerde televizyonlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    İşte Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı...

     

    Gurbetçi Şaban ın Bahar ı yıllara meydan okuyor! Hala taş gibi #1

    Gurbetçi Şaban ın Bahar ı yıllara meydan okuyor! Hala taş gibi #2

    Gurbetçi Şaban ın Bahar ı yıllara meydan okuyor! Hala taş gibi #3

    Gurbetçi Şaban ın Bahar ı yıllara meydan okuyor! Hala taş gibi #4

    Gurbetçi Şaban ın Bahar ı yıllara meydan okuyor! Hala taş gibi #5


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Mustafa Varank'tan akaryakıt tüketimi paylaşımı
    Ekonomi

    Mustafa Varank'tan akaryakıt tüketimi paylaşımı

    Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
    Gündem

    Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

    Görüş Bildir