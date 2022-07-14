Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı yıllara meydan okuyor! 'Hala taş gibi'

Yeşilçam'ın sevilen filmi Gurbetçi Şaban'da "Bahar" karakterini canlandıran Müge Akyamaç'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Bir zamanlar Yeşilçam'a damga vuran yapımlardan Gurbetçi Şaban, sıklıkla televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Gurbetçi Şaban, konusu ve kadrosuyla beğeni topluyor.

Almanya'ya iş için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alan filmde Türk sinemasının bilinen kişilerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.

Son hali merak edildi

Filme Bahar karakteriyle damga vuran Müge Akyamaç, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkat çekti.

Gurbetçi Şaban'ın yanı sıra Ayaşlı ve Kiracıları, Bizim Mahalle, Kurtlar Sofrası gibi diziler ile Çark, Milyarder, Doruk gibi yapımlarda da yer alan Akyamaç, şimdilerde 59 yaşında.

Son olarak Poyraz Karayel'de yer alan oyuncu, şimdilerde televizyonlardan uzak bir yaşam sürüyor.

İşte Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı...