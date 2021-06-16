Gürhan Altundaşar ÇGH'de neden yok, ayrıldı mı? BKM seyircisini üzen karar...

Gürhan Altundaşar ÇGH'de neden yok, ayrıldı mı? BKM seyircisini üzen karar...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sevilen ismi Gürhan Altundaşar'ın yeni bölümlerle yer almaması seyircilerin dikkatini çekti. Peki Gürhan Altundaşar ÇGH 2'den ayrıldı mı, neden?

Çok Güzel Hareketler’de iki oyuncunun birden ekipten ayrılması programın hayranlarında üzüntüye neden oldu.

Başarılı oyuncular Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın Güzel Hareketler’den neden ayrıldığı ve yerlerine başkalarının geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu.

BKM seyirciler, aynı zamanda Merve Dizdar'ın eşi olan Gürhan Altundaşar hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki Gürhan Altundaşar ÇGH 2'den neden ayrıldı? İşte merak edilenler..

GÜRHAN ALDUNDAŞAR ÇGH 2'DEN NEDEN AYRILDI?

Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar Kanal D ekranlarında yayınlanan ÇGH 2'nin oyuncu kadrosundan ayrıldı.

Altundaşar ve ekibin basın danışmanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu açıklamada, herhangi bir problemin yaşanmadığını ve ekipte değişiklik yapılmasının zaten planlandığını belirtilirken, Gürhan'ın farklı projelerde rol almak istediğini ekledi.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar, 1984 doğumludur. Tiyatro oyuncusu olan Altundaşar, bu süreç için 5 yıl boyunca sınavlara girdi, sonrasında ise hedefine ulaşarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda okudu.

2012 yılında mezun olan Altundaşar, Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne’de çalışmalarına devam etti.

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin ‘Nejdet’ karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul’a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı. Gürhan Altundaşar, 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştı.

2018 yılında ise Gürhan Altundaşar kendi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi.