Gürhan Altundaşar kimdir? Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar hakkında bilgiler..

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını duyurdu. Bunun üzerine Gürhan Altundaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Gürhan Altundaşar kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler oyuncusu Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını duyurdu.

Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz gün sezon finali yaparak bir süre ekranlara veda eden Çok Güzel Hareketler 2'den de ayrılma kararı almıştı.

Bu gelişmelerin ardından 'Açın kapıyııı' repliği ile ünlenen oyuncu Gürhan Altundaşar'ın hayatı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Gürhan Altundaşar kimdir, nereli, kaç yaşında soruları araştırılmaya başlandı.

Peki Gürhan Altundaşar kimdir? İşte oyuncu Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar hakkında bilgiler...

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan tiyatro oyuncusu Gürhan Altundaşar, 5 yıl boyunca girdiği sınavların ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin ‘Nejdet’ karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul’a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı.

2016 yılında BKM Mutfak ile tanışan Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürmekteydi. Ancak geçtiğimiz günlerde ÇGH'den ayrıldığını duyurdu.

2018 yılında kendi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlenen Gürhan Altundaşar, ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI