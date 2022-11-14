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    Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar'ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor...

    Güzel Günler dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Leyla Tanlar'ın değişimi pes dedirtti. Estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüşen genç oyuncunun eski halini görenler tanımakta zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:02
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    Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar'ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor...

    13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam eden Tanlar, Akademi 35Buçuk'ta eğitim aldı.

    Oyunculuk kariyerine 2014 yılında rol aldığı ''Paramparça'' dizisiyle başlayan Tanlar, aynı yıl Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü'nü aldı.

    Genç oyuncu, ''Şahin Tepesi'' adlı dizinin ardından Fox Tv'de yayınlanan ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan ve Alina Boz'un yer aldığı ''Paramparça'' dizisiyle tanınan oyuncu Leyla Tanlar, uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü.

    Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Güzel Günler'de "Selma" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, değişimiyle görenleri şaşırttı.

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #1

    Eski halinden eser yok

    Duru güzelliğiyle beğeni toplayan 26 yaşındaki Leyla Tanlar, estetik operasyon geçirdi. Yüzündeki değişim sonrası takipçilerinin tanımakta zorlandığı Tanlar, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #2

    Ünlü oyuncunun kareleri Instagram'ı ikiye bölerken kimi çok güzel olduğunu kimisi ise doğallığını bozduğu yorumlarını yapıyor.

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #3

    İşte Güzel Günler'in Selma'sı Leyla Tanlar'ın değişimi...

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #4

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #5

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #6

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #7

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #8

    Güzel Günler in Selma sı Leyla Tanlar ın inanılmaz değişimi! Gören doktorunu soruyor... #9


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