Güzelliği Danilo'yu sarsmıştı! MasterChef Pelin'in son hali olay..."Şefim bi bakar mısın" Yarıştığı dönemde jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk dedikoduları çıkan MasterChef Pelin Zaman'ın son hali gündem oldu.

MasterChef final yapsa da, her sezonun yarışmacıları ününe ün katmaya devam ediyor.

2021 sezonunda yarışan Pelin Zaman da o isimlerden oldu. Öyle ki, Danilo Şef ile anılması daha da tanınır yaptı.

Yarışmaya başladığı ilk günden bu yana güzelliği ile adından söz ettiren Pelin Zaman, sosyal medyada aktif kalarak takipçi kitlesini genişletti.

Şimdilerde yine mutfakta olan Zaman, hayatına dair paylaşımlara devam ediyor.

Pelin'in değişimi

Pelin Zaman'ın son hali merak konusu olurken, estetik operasyonlar geçirmesi dikkat çekti.

Başta göz kapağı ameliyatı olmak üzere yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Pelin Zaman, güzelliğine güzellik kattı.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla beğeni toplayan MasterChef Pelin, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.