Güzelliği ile herkesi büyüleyen Aybüke Pusat minicik eteğiyle bacak şov yaptı! Hem tatlı hem seksi...

Güzelliği ile herkesi büyüleyen Aybüke Pusat minicik eteğiyle bacak şov yaptı! Hem tatlı hem seksi...

Hayaller ve Hayatlar isimli projede yer alan Aybüke Pusat'ın Instagram kareleri çok konuşuldu. Güzelliğini ve kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Pusat, adeta "Ben buradayım" dedi.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan ve bu sayede medya dünyasına adım atan güzle isim, ilk olarak Medcezir dizisinde rol aldı.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol alan Aybüke Pusat, Söz dizisi sayesinde ününe ün kattı.

Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde oynayan Pusat, Her Yerde Sen projesinde Furkan Andıç ile yer aldı.

Şu sıralar Hayaller ve Hayatlar isimli yapımda Güneş'i canlandıran Pusat, İbrahim Selim'in programına katılmış ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Son zamanların konuşulan ismi Pusat, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarıyla herkesin aklını başından aldı.

"NE YAPTIN AYBÜKE?"

Güzeller güzeli oyuncu Aybüke Pusat, Instagram'dan paylaştığı kareler ile sosyal medyayı salladı. Herkesin beğendiği bir isim olan oyuncu, ceket kombiniyle binlerce yorum aldı.

Makyajı ve kıyafetiyle güzelliğine güzellik katan Pusat, "Daha çok ekranda olmalısın" yorumları ile karşılaştı.

Oyuncuyu izlemekten keyif alan hayranları, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere ise kayıtsız kalamıyor.