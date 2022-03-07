Güzelliğine bakın! Bergen’in kezzap atılmadan önceki hali...

Hayatı beyazperdeye uyarlanan "Bergen"in yüzüne kezzap atılmadan önceki hali ortaya çıktı. Bergen'in eski halini görenler, güzelliği karşısında adeta büyülendi.

"Acıların Kadını" olarak tanıdığımız Bergen...

Hayatına dair filmin vizyona girmesiyle, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen, eski eşi ve katili tarafından hayattan kopartıldı.

"Güzeller güzeli" olarak betimlenen Bergen, kezzaplı bir saldırıya da maruz kalmıştı.

Tek gözünü kaybeden sanatçı, sahnelerinde milyonların da yüreklerini dağladı.

31 yaşında katledilen Bergen'in kezzap atılmadan önceki hali ise sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

BERGEN'İN ÖNCEKİ HALİ

Cani kocası Halil Serbest'in azmettirmesiyle kezzaplı saldırıya uğrayan Bergen, defalarca operasyon geçirdi.

Zor günlere sünger çeken Bergen, tek gözünü kaybetti ama yine de meslek aşkından vazgeçmedi.

Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Bandını taktı ve şarkı söylemeye devam etti.

İşte güzeller güzeli Bergen'in yüzüne kezzap atılmadan önceki fotoğrafı...