Güzelliğiyle büyüledi.. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ın Instagram pozları beğeni topladı! Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran son sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı. Londra'da bulunan Emire Cansu Kurtaran'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğenildi.

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Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş geçtiğimiz aylarda Emire Cansu Kurtaran ile aşka yaşamaya başlamıştı.

Aşklarına dolu dizgin devam eden çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekiyorlar.

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan 26 yaşındaki Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de bir üniversitede psikoloji alanında eğitim görmektedir.

Aşklarını gözler önünde yaşayan çift birbirlerini neredeyse hiç yanlız bırakmıyor. Reynmen'in her konserinde yanında bulunan Emire Cansu Kurtaran şimdilerde Londra'da bulunuyor.

Emire Cansu Kurtaran'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın son paylaşımı..

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Güzelliği ile dikkat çeken Emire Cansu Kurtaran'ın fotoğrafları Reynmen hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın bazı Instagram paylaşımları..