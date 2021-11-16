Güzelliğiyle Korelileri büyüleyen Zehra Güneş'in eski hali

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Korelileri etkileyen ve herkesin gözdesi olan Güneş'in yıllar önceki hali ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımın'ın en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Zehra Güneş, VakıfBank'ta forma giyiyor.

Maçlarda gösterdiği başarılı performansıyla beğeni toplayan Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliğiyle gündeme geldi.

Genç voleybolcu olimpiyata hem maç performansı hem de Korelileri etkileyen güzelliğiyle damga vurdu.

Maçlarda ve maçların ardından kısa bir sürede adı duyulan Güneş, Instgram'da 1 milyon takipçi oranına ulaştı.

Sosyal medyadan paylaştığı her karesi binlerce beğeni ve yorum alan genç voleybolcunun eski hali ortaya çıktı.

Yaptığı makyaj ve giyim tarzıyla birçok genç kıza ilham veren Güneş, yıllar önceki haliyle herkesi şaşırttı.

BİR ZAMANLAR ZEHRA GÜNEŞ...

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in eski fotoğrafları takipçilerini şaşırttı.

Korelilerin başını döndüren ve genç kızların rol modeli haline gelen Zehra, makyajsız haliyle dikkati çekti.

Genç voleybolcunun eski halini görenler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Güneş'in sempatik gülüşünün ise değişmediği görüldü.

Güneş olimpiyatlar sırasında güzelliğiyle, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak trend topic listesine girmeyi başarmıştı.