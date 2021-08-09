Güzelliğiyle Kore'yi büyülemişti! Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski aşkı bakın kim çıktı...

Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki performansı ve güzelliğiyle birçok ülkenin dikkatini geçen Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in özel hayatı da merak ediliyor.

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçında, Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maç sonrası Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Güney Kore'de en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Takımın en skorer ve en genç isimlerinden biri olan Güneş’in ismi Güney Kore’deki sosyal medya gündeminde ''18 numaralı Türk'' olarak TT listesine girdi. Zehra Güneş, NBA yıldızlarından Kevin Durant’in radarına da takıldı.

Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Zehra Güneş'in sevgilisi var mı yok mu soruları araştırılmaya başladı.

Vakıfbank Spor Kulübü'nde oynamaya devam eden Zehra Güneş, Milli Basketbolcu Berke Atar ile bir dönem büyük bir aşk yaşadı. İkilinin pozları, sosyal medya takipçileri tarafından yeniden gündeme taşındı.

Başarılarının yanı sıra ilişkileri ile de beğeni toplayan çift, sessizce yollarını ayırmıştı.

İşte Zhera Güneş ve eski sevgilisi Berke Atar'ın pozları...