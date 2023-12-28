Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı! Sebebini duyan şok oldu... Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

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Evinde çok sayıda silah ve AK-47 cephanesi bulunan Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

Bolivya'da iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un tutuklanması sosyal medyada gündeme oturdu.

Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü isim, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

Alondra Mercado Campos, mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.

Ayrıca Campos'un arabasında yapılan aramalar adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini belirtiyor.

22 yaşındaki Alondra Mercado Campos,Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023'te güzellik kraliçesi seçilmişti...