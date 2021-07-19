Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Merhaba konusu ve oyuncuları

Yeni nesil Hababam Sınıfı olarak çekilen ve yeni kadrosu ile sevilen Hababam Sınıfı Merhaba filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki ababam Sınıfı Merhaba filmi nerede çekildi?

Yeni yüzlerle çekilen Hababam Sınıfı efsanesi devam filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Merhaba filmi, bu akşam saat 22.00'de FOX TV ekranlarından izleyicisiyle buluşuyor.

Kadrosu tamamen yenilenen ve Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Alabora gibi ünlü oyuncuların oynadığı Hababam Sınıfı Merhaba filminin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor.

Peki Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı Merhaba konusu ve oyuncuları...

HABABAM SINIFI MERHABA KONUSU NEDİR?

Yetmişli yıllarda çekilen Hababam serilerinin naifliğini taşımamak ve Rıfat Ilgaz'ın eserlerine sadık kalmamak gibi önemli eleştirilere ve hatta Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencilerinin çoktan mezun olmalarına rağmen Özel Çamlıca Lisesi eğitim ve öğretime devam ediyor.

Okul sahibi Muharrem Gürses vefat etmiş, okul oğlu Deli Bedri'nin yönetimine (Mehmet Ali Erbil) kalmıştır. Hababam geleneğini devam ettirmek isteyen talebeler, söz konusu sınıf hocalarına ve idareye zor anlar yaşatmaktadır.

Bu durumu fırsat bilen Deli Bedri, okulu kat karşılığı müteahite satıp yerine plaza yapılmasını planlamaktadır. Onun bu hayalinden haberdar olan okul müdiresi Fatoş Hoca (Hülya Kocyiğit) okulun satılma bahanesi olan Hababam Sınıfı ile mücadele edebilmek için eski Hababamcıları göreve çağırır.

HABABAM SINIFI MERHABA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filminin çekimleri 2003 yılında tamamlandı. 2004 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin Adile Sultan Kasrı’nda çekildiği belirtilmektedir.

HABABAM SINIFI MERHABA OYUNCULARI