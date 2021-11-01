Haber spikeri Şevval Şirin kimdir? Uğradığı tacizi takipçileriyle paylaştı...

Kanal D haber muhabiri Şevval Şirin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, başına gelen sözlü tacizi anlattı.

Kanal D ekranlarında hafta sonu yayınlanan haber programı sunucusu Şevval Şirin, sosyal medya hesabından tacize uğradığını duyurdu.

Şirin'e destek mesajları gelirken "Kanal D Haber sunucusu Şevval Şirin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şevval Şirin tacize mi uğradı?" soruları araştırılmaya başladı.

TACİZİ ANLATTI

Suadiye'de Marmaray’ın önünce arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D haber muhabiri Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir adamın tanışmaya çalıştığını belirtti.

Adamın teklifini geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren adama aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.

Şirin, bir kadının normal bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, “sizi çok beğendim tanışalım mı” dedi, reddedip tepki gösterdim. ”niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum” dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. “seni bulacağım” deyip tehditler savurdu."

Şirin, "Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" sözleriyle tepki gösterdi.









ŞEVVAL ŞİRİN KİMDİR?

25 yaşında olan Şevval Şirin, Kanal D’de yayınlanan Hafta Sonu Haberleri’ni sunuyor.

2014'te Aydın Doğan İletişim Lisesi'nden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı bölümüne giren Şevval Şirin, 2013'te CNN Türk'te staj yaptı.

2016'da ise Kanal D'de mesleğe muhabir olarak başlayan Şevval Şirin, yaptığı başarılı haberlerle adını duyurdu.