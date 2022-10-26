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- Hadise bornozlu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! 'Boşandıktan sonra cesurlaştın'
Hadise bornozlu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! 'Boşandıktan sonra cesurlaştın'
Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bornozlu halini instagramdan paylaştı..
- 26.10.2022 - 13:01
- Güncelleme : 26.10.2022 - 13:05
Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı.
Hadise birbirinden cesur pozlarını instagramdan takipçilerinin beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz gün 37 yaşına giren Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatı sosyal medyada gündem olmuştu.
Hadise'nin doğum günü pastasının fiyatının 15 bin lira olduğu uzun süre konuşuldu. İşte o pasta..
Hadise şimdi ise instagramda paylaştığı bornozlu hikayeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının bornozlu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Hadise'nin bornozlu isntagram paylaşımları.