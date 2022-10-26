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Hadise bornozlu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! 'Boşandıktan sonra cesurlaştın'

Hadise bornozlu pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti! 'Boşandıktan sonra cesurlaştın'

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bornozlu halini instagramdan paylaştı..