Hadise cesur dekolteli sahne kıyafetiyle beğeni topladı! 'Yaktın ortalığı' Ünlü şarkıcı Hadise Alanya'da verdiği konserden bazı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin cesur tarzı sosyal medyada gündeme geldi. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı Hadise cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeyi sürdürüyor.

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise 2005 yılında çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla hem Belçika hem de Türkiye'de büyük bir üne kavuştu.

Güzelliği ve fiziği ile sık sık adından söz ettiren 37 yaşındaki Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcının Instagram'da 14.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz gün Alanya'da verdiği konser fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hadise'nin tarzı dikkat çekti.

İşte Hadise'nin iddialı sahne kıyafetiyle verdiği pozlar..