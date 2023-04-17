Hadise cesur pozlara doymadı, küvetten sonra...Uzun sırt dekoltesi görenin aklını aldı: "Ateş aldı buralar" Son çıkardığı şarkıyla sosyal medyada konuşulan Hadise, paylaştığı dekolteli pozuyla ortalığı bir kez daha salladı. Siyah bir elbise tercih eden Hadise için, "Kraliçe ortalığı sallamaya başladı" tarzında yorumlar yapılıyor.

Kaan Yıldırım ile iki yıl süren aşkını ani bir şekilde noktalayan Hadise, aradığını iş insnaı Mehmet Dinçerler'de buldu.

Mehmet Dinçerler ile hızlı başlayan aşkını evliliğe götüren Hadise, kısa bir süre sonra hayal kırıklığı ile karşılaştı.

Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Hadise'nin boşanmasına neden olarak, özgürlüğünün kısıtlanması gösterildi ve birçok iddia gündeme geldi.

Hadise, boşandıktan sonra ise eski cesur karelerine geri dönerek adeta bu dedikoduların doğru olduğunu duyurdu.

Şimdilerde yeni şarkısıyla patlama yapan Hadise, sosyal medyadan paylaştığı siyah dekolteli elbisesiyle de olay oldu.

Hadise'den şov

Tamamen dantelden elbise giyen Hadise, içerisine sadece iç çamaşırı giydi. Düzgün fiziği il çok beğenilen şarkıcının "Feryat" imajı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar “Ateş aldı buralar”, “Gerçekten Hadise”, “Çok güzel” gibi olumlu yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar ise “Tarzına yakışmamış”, “Ne yapsa olmuyor” gibi olumsuz yorumlarda bulundu.