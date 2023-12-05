Hadise, Galatasaray'ın yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Magazin dünyasını sallayan iddia! Ünlü şarkıcı Hadise'nin Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Ünlü şarkıcı Hadise, müzik kariyeri kadar özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise daha sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise 5 ay süren evliliğin ardından boşanmıştı.

Hadise hakkında ortaya atılan yeni bir iddia magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Bomba aşk iddiası

İddiaya göre Hadise, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile aşk yaşıyor.

Hadise ile Ziyech'in, Dries Mertens'in evinde tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor.

İddiaya göre Hadise'nin yakın çevresine "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dediği konuşuluyor.

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ile yakın arkadaş olan Hadise zaman zaman Galatasaray maçlarını trübünden takip ediyor.

Hadise ile Hakim Ziyech'in aşk yaşadığı iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ilerleyen günlerde belli olacak.

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda ise Lucas Torreira ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı..