Hadise gitti, reytinglerde çakıldı! O Ses Türkiye final mi yapıyor?

Hadise gitti, reytinglerde çakıldı! O Ses Türkiye final mi yapıyor?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye hakkında çıkan iddia, hayranlarını şaşırttı. O Ses Türkiye'nin beklenilen reytinglerin altında kalması nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması programı O Ses Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yayınlanmamıştı.

O Ses Türkiye, bu sezon Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliğiyle yayın hayatına başladı.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ

Jüri koltuğunda Hadise'nin yer almadığı program, ekran macerasına devam ederken ortaya çıkan iddia, magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan O Ses Türkiye'nin bu sezon reytinglerde 17. sıraya kadar gerilemesi nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.

HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Çıkan iddiaların ardından Hadise'nin sevenleri, sosyal medyadan manidar paylaşımlarda bulundu.

Hadise'nin hayranları, ''Hadise, O Ses Türkiye'yi taşıyordu. Reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık''' ve ''Acun Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş'i seçerek büyük hayata yaptı'' yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın final iddiasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

ACUN ILICALI HADİSE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı.

Ilıcalı, ''O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu.'' demişti.