Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra cesur sahne kıyafetlerine geri dönen Hadise, sahnede yaptığı kıvrak dansı ile olay oldu. Hadise'nin güzelliği görenlerin aklını başından aldı.

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise, ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı.

Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil eden ve Deli Oğlan şarkısı ile çıkışı yakalayan Hadise, akabinde birbirinden güzel şarkılar yayınladı.

Bugüne kadar birçok özel şarkıya imza atan Hadise, sahne şovları ve cesur kıyafetleriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Bir dönem Sinan Akçıl ile beraber olan ve kardeşleriyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Hadise, aşk hayatına Kaan Yıldırım ile hız kazandırdı.

Kaan Yıldırım ile uzun süre ilişki yaşayan güzel isim, bu aşkını nikah masasına taşımadan sonlandırdı.

Ardından gönlünü yeniden aşka açan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi.

Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu.Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Bu aşk ve boşanma süreci günlerce konuşulurken Hadise, cesur sahne şovları ve kıyafetlerine geri döndü.

Kalça dansı geldi

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler ve destekler de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Boşanma yaradı" derken bazıları ise "Hep aynı hareketler berbat" dedi.

Hadise paylaşımına ise "2023'e adım atıyorum" notunu düştü