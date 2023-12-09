Hadise mor kostümüyle sosyal medyayı salladı! 'Alev aldı buralar' Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geldi. Ünlü ismin o karelerine sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya pozları ile gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.

Özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise son olarak mor kostümüyle verdiği pozlar ile adından söz ettirdi.

Adı son dönemlerde Galatasaraylı Hakim Ziyech ile aşk dedikodularına karışan Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı.

Hadise'nin mor bir kostüm ile verdiği pozlar sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şarkıcının o pozları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Hadise'nin dikkat çeken pozları...