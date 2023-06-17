Hadise şezlongda sere serpe uzandı! Bikinisinin iplerini açınca... "Yandı buralar" Son zamanlarda aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının şezlong üzerinde verdiği cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Havaların ısınmasıyla ünlü isimler yaz sezonunu açmaya başladı. Soluğu tatilde alan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise oldu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında.

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasının ardından adı ünlü rapçi Murda ile aşk iddialarına karışmıştı.

En az özel hayatı kadar paylaşımlarıyla da dikkat çeken Hadise'den beklenen tatil pozları geldi.

İpli bikinisiyle şezlong üzerinde poz verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullan Hadise, yaz tatilinden pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şezlong üzerinde sere serpe uzanan ünlü şarkıcı cesur pozlarını peş peşe sıraladı. Takipçileri o pozlara kayıtsız kalamadı.

Bikinisinin iplerini açıp şezlong üzerinde güneşlenen Hadise'nin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri bu pozlar, "Yaz günü", "Yaz güneşi gibi mübarek", "Yakan tek şey güneş değil" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına Seda Sayan da kayıtsız kalamadı. Paylaşımının altına kalp emojisini bıraktı.