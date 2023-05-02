Hadise ve Murda'nın samimi pozları sosyal medyayı salladı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu O Ses Türkiye Rap yarışmasının jürilerinden olan Hadise ve Murda'nın samimi pozları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte ikilinin sosyal medyadan paylaştığı o kareler..

O Ses Türkiye Rap çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yarışmanın jürilerinden Hadise ve Murda'nın samimi pozları sosyal medyada gündeme geldi. O Ses Türkiye Rap programında bu sezon Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo jüri olarak yer alacak. Çekimler sürerken ünlü şarkıcı Hadise ile ünlü rapçi Murda'nın birlikte verdiği pozlar dikkat çekti. İkilinin samimi pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Hadise'nin instagram hesabından paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o kareler..