Hadise’de fanı olmuş! Fenomen olan diziyi hiç kaçırmıyor… Show TV'nin fenomen dizisi hakkında Hadise’de yorum yaptı. Hadise katıldığı bir programda dizi hakkında “kızmasınlar ama….” diyerek diziden bahsetti…

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Hadise, bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan PurpleHej programına konuk oldu. Şaşırtan açıklamalar yapan Hadise son zamanların gündemden düşmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında bir boma patlattı.

Türk dizileri hakkında “çok uzun” eleştirileri yapan Hadise Kızılcık Şerbeti hakkında da yorum yaptı.

Kızılcık Şerbeti’n takip ettiğini ancak 2. Sezon senaryosundan rahatsızlık duyduğunu ve inandırıcılığı azaldığı için diziden soğuduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Kızılcık Şerbeti açıklaması…

“Kızmasınlar ama herkes gibi ben de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Bu dizide özellikle süre beni rahatsız etmiyordu. Ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bir şey bana bir tık fazla gelince, inandırıcılık azalınca soğuyorum projeden. Tekrar dönebilirim ama soğuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri.”