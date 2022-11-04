Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler kaslarını sergiledi! 'Hadise'ye nispet mi yapıyorsun'

Şarkıcı Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti. Karın kaslarını sergileyen Dinçerler'in pozları gündem oldu..

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Hadise ile olan evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Boşanma sürecinde yaşananlar uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

Hadise ile olan 5 aylık evliliği boşanmayla sonuçlanan Mehmet Dinçerler'in boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre Mehmet Dinçerler, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain ile aşk yaşıyor.

Mehmet Dinçerler'in yeni bir aşka başladığı haberleri sonrası Hadise'yi çabuk unuttu şeklinde binlerce yorum yapıldı. Mehmet Dinçerler konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ünlü iş adamı sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla yeniden gündeme geldi.

Instagram hesabından "Yazdan kalma bir günden" notuyla üstsüz pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. İşte o kareler..