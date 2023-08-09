Hadise'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Gören şaştı kaldı Özel hayatıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Milyonların dikkatini üzerine çeken fotoğraf ağızları açık bıraktı.

Hem sesiyle hem de kombinleriyle magazin dünyasının odağı haline gelen Hadise, bu kez geçmişe gitti.

Özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

37 yaşındaki Hadise, son olarak küçüklük fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Minik Hadise'nin fotoğrafı ilgi odağı oldu.

İlgi odağı oldu

Hadise'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar hiç değişmediğini belirtirken, bazı kullanıcılar estetik operasyonları sonucu çok değiştiğini belirtti.

Ünlü şarkıcının sosyal medyayı kasıp kavuran çocukluk fotoğrafı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.