Hadise'nin otopark pozları takipçilerinin beğenisini topladı! 'Güzelliğin halis mi' Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Hadise'nin binlerce beğeni alan o paylaşımı..

Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Son dönemde rapçi Murda ile aşk yaşadığı iddiaları ile sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise son olarak otoparkta verdiği pozlar ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.

Instagram'da 14.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

37 yaşında olan Hadise hem cesur tarzıyla hem de özel hayatı ile sık sık dikkateleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Murda ile bir klip çeken Hadise, Murda ile verdiği samimi pozları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşımları ile dikkat çeken Hadise son olarak bir otoparkta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Hadise'nin son Instagram paylaşımı..