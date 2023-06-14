Hafsanur Sancaktutan bornozlu paylaşımıyla alev alev yaktı! "Biri itfaiye çağırsın" Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu kez bornozuyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

2021 yılında yayınlanan Son Yaz dizisinde Yağmur Kara karakteriyle tanınan Hafsanur Sancaktutan doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. 23 yaşındaki ünlü oyuncu, Son Yaz dizisinin yanı sıra Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi birçok yapımda rol aldı. Duru güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla dikkat çeken Sancaktutan, bir dönem mastürbasyon sahnesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleri uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bornozlu paylaşımına alevler yağdı Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hafsanur Sancaktutan, bornozlu pozuyla takipçilerini mest etti. Bornozu ve duru güzelliğiyle verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.