Hafsanur Sancaktutan göğüs dekoltesiyle instagramı salladı! 'Meşhur oldukça açılıyorsun'

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın gündem olan son paylaşımı..

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan instagram hesabından paylşatığı iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

22 yaşındaki genç oyuncu Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi ile geçtiğimiz haftalarda uzun süre gündem olmuştu.

Uzun süre gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan şimdi ise instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

Son paylaşımına birçok yorum ve beğeni gelen oyuncuya bazı takipçileri tepki gösterdi. Bir takipçisi "Hiç yakışmadı.Meşhur oldukça açılıyorsun.Zaten Allah vergisi güzel bir kızsın.Bence gereksiz.Dizideki halini özler olduk Hafsa" yorumunda bulundu.

İşte genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o cesur pozlar..