Hafsanur Sancaktutan Instagram pozlarıyla mest etti! 'Bu fizik gerçek mi?' Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bir çekim için kamera karşısına geçti. Oyuncunun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan oyunculuğunun yanında güzelliği ve fiziği ile de adından söz ettiriyor. 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan küçük yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Birçok dizide rol alan Hafsanur Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında Servet isimli dizide rol alarak televizyon ekranlarına çıktı. Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol alan genç oyuncu başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Bir dergi çekimi için objektiflere poz veren Hafsanur Sancaktutan'ın o pozları takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın son Instagram pozları..